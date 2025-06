Costa degli Etruschi al mare e in spiaggia con linee gratuite e bus brandizzati | tutti i servizi

Da qui nasce un’opportunità unica per esplorare le meraviglie della Costa degli Etruschi in modo sostenibile, con linee gratuite e bus brandizzati che facilitano gli spostamenti. Con un impegno concreto verso il rispetto dell’ambiente e la promozione del territorio, Autolinee Toscane invita turisti e residenti a scoprire spiagge, cultura e paesaggi incantati senza stress e senza impattare sull’ecosistema. Perché il viaggio diventi un’esperienza indimenticabile, all’insegna di natura e sostenibilità.

Scoprire le bellezze e il mare della Costa degli Etruschi all'insegna della sostenibilità e tramite i mezzi pubblici. Per centrare questo obiettivo Autolinee Toscane ha sottoscritto un protocollo d'intesa volto proprio a privilegiare la scelta dell'autobus anziché il mezzo privato.

