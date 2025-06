Così la bioeconomia circolare fa vivere in sintonia con la Terra

cos236 La bioeconomia circolare ci guida verso un modello di vita in armonia con il nostro pianeta. In un contesto geopolitico turbolento, caratterizzato da tensioni globali che coinvolgono aree come l’Ucraina e il Medio Oriente, diventa cruciale reinventare i nostri sistemi di produzione e consumo. Solo adottando pratiche sostenibili e circolari possiamo ridurre gli sprechi, preservare le risorse e assicurare un futuro più equilibrato. È questa la strada da seguire per una vita in sintonia con la Terra.

“Il critico scenario geopolitico, segnato da crescenti tensioni e conflitti che coinvolgono nuove aree geografiche, dall’Ucraina al Medio Oriente, sottolinea l’importanza di adottare nuovi modelli sostenibili per la produzione, il consumo e il business, incluso un più ampio utilizzo di risorse rinnovabili per la produzione di prodotti chimici, materiali ed energia, e l’adozione di approccio circolare nell’uso dei materiali, volto a ridurre la nostra dipendenza dalle risorse importate”. Inizia così il Piano d’azione per il 2025-2027, presentato dal governo lo scorso dicembre, per l’implementazione della Strategia Italiana per una Bioeconomia sostenibile e circolare in Italia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Così la bioeconomia circolare fa vivere in sintonia con la Terra

