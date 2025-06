Così i cambi di genere diventano un business

In un'epoca in cui gli ambienti digitali plasmano le nostre scelte più profonde, il confine tra supporto autentico e business lucrativo diventa sfumato. Questa storia di una giovane adolescente ai tempi del Covid mette in luce come alcuni siti LGBTQ+ possano trasformarsi in veri e propri venditori di speranze concrete, offrendo diagnosi rapide e percorsi di transizione come soluzioni di mercato. Ma fino a che punto è davvero cura? La risposta potrebbe sorprendervi.

Immaginate un’adolescente problematica ai tempi del Covid. Costretta in casa, connessa h 24. Si imbatte in siti Lgbtq+ che la convincono che il suo problema è un corpo che cozza con la sua vera identità. È così che la transizione di genere diventa per lei il percorso della speranza, la soluzione per uscire dal tunnel della depressione. Gli stessi siti ti danno l’indirizzo dello psicoterapeuta adatto alla bisogna. Che fa in fretta la diagnosi di disforia di genere e indirizza la paziente dall’endocrinologo che prescrive i farmaci per bloccare il ciclo. Troppo semplice, troppo facile: perché non si tratta di cambiare dieta o di rifarsi il guardaroba. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Così i cambi di genere diventano un business

In questa notizia si parla di: genere - così - cambi - diventano

I tre motivi per cui dovemmo accogliere i nonni come a Singapore: “Così diventano parte della squadra” - In Singapore, i nonni sono fondamentali nella famiglia, non solo come figure di supporto, ma come veri pilastri dell’equilibrio familiare.

(? Alessandro Sala) Il maltrattamento e l’uccisione senza motivo di animali diventano reati puniti, nei casi più gravi, anche con il carcere, quello vero. Il Senato, dopo che la Camera lo aveva fatto lo scorso novembre, ha approvato la proposta di legge Brambi Vai su Facebook

Così i cambi di genere diventano un business | .it; FTM e MTF? Queste “strane” sigle….