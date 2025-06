Così i bambini riescono a superare il più avanzato degli algoritmi nello sviluppo delle lingue

I bambini dimostrano di superare gli algoritmi avanzati nell'apprendimento delle lingue, mantenendo un vantaggio che l'intelligenza artificiale fatica ancora a pareggiare. Uno studio recente pubblicato su Trends in Cognitive Sciences dalla professoressa Caroline Rowland del Max Planck Institute evidenzia come, nonostante i progressi tecnologici, l'abilità umana nel linguaggio rimanga insostituibile. Questo sorprendente risultato ci invita a riflettere sul ruolo unico dell’esperienza umana nello sviluppo linguistico.

