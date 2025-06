Cos’è e come funziona il buono fruttifero postale 100 | durata anni e rendimento

Scopri il nuovo buono fruttifero postale "100" di Poste Italiane, l'investimento digitale che combina semplicità e sicurezza. Disponibile esclusivamente online, permette di far crescere i tuoi risparmi con un rendimento interessante e una durata di anni stabilita. Ma come funziona esattamente? E quali sono i vantaggi di questa soluzione innovativa? Approfondiamo insieme tutto quello che c’è da sapere per sfruttare al meglio questa opportunità.

Roma, 25 giugno 2025 – Un nuovo buono fruttifero postale, "dematerializzato" e acquistabile solo in versione digitale via web o tramite applicazione, è stato lanciato da Poste italiane a partire dal 24 giugno. Come acquistare il buono postale "100". Per acquistare il buono fruttifero postale "100" è necessaria l'attivazione di un libretto Smart abilitato ai servizi dispositivi online. Dallo scorso aprile, i buoni fruttiferi postali così come i titoli di Stato e i libretti di risparmio postale fino a 50mila euro sono usciti dal calcolo dell’Isee, necessario per determinare la situazione economica del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cos’è e come funziona il buono fruttifero postale 100: durata, anni e rendimento

