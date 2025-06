Cose da pazzi non raccontiamo bufale! Cacciari infuriato con Lilli Gruber | scontro in diretta

In un acceso scontro in diretta, Massimo Cacciari si scaglia contro la narrativa del riarmo europeo, accusando di diffusione di bufale e retorica inutile. La sua presa di posizione senza peli sulla lingua, durante Otto e mezzo, ha acceso i riflettori su una tematica calda e ancora più complessa: tra confronto serrato e opinioni forti, scopriamo come il filosofo veneziano sfidi le convenzioni e invita a riflettere sulla verità. Un dibattito che lascia il segno.

Un intervento acceso e privo di retorica quello di Massimo Cacciari, ospite del programma televisivo Otto e mezzo. Il filosofo veneziano, noto per le sue posizioni anticonformiste, ha criticato duramente la crescente narrativa favorevole al riarmo dell’Europa, che si sta facendo strada tra le istituzioni comunitarie e nei vertici politici dei principali Paesi membri. Leggi anche: Lilli Gruber fa imbestialire Cacciari: “Lasciami finire di parlare, benedetta” «Ma cerchiamo di ragionare, dai, riarmi contro chi? contro quale nemico? per fare guerra alla Cina? alla Russia? agli Stati Uniti? ma chi è che minaccia l’Europa? cosa sono queste bufale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Cose da pazzi, non raccontiamo bufale!”. Cacciari infuriato con Lilli Gruber: scontro in diretta

In questa notizia si parla di: cacciari - cose - pazzi - raccontiamo

De Bruyne si presenta al Napoli e avvisa la Juve: «È il progetto giusto per me, sono qui per vincere. Potremo fare grandi cose insieme. I tifosi sono un po’ pazzi ma…» - Kevin De Bruyne si presenta al Napoli con entusiasmo e determinazione, mandando un chiaro messaggio alla Juventus: il suo obiettivo è vincere e contribuire a grandi successi.

Agli smemorati che fino a poche ore fa esaltavano Trump come “pacifista” e ignorano la Storia forse farebbe bene ripassare questa, di storia. Perché capirebbero chi è davvero Donald Trump, chi è sempre stato e che non è affatto impazzito di colpo stanotte, c Vai su Facebook