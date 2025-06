Cosa stava per succedere Matteo il bagnino trovato morto | emerge un triste retroscena

La provincia di Brescia è sconvolta da un dramma che ha lasciato tutti senza fiato: Matteo Formenti, il giovane bagnino di 37 anni, è stato trovato morto in circostanze ancora misteriose. Pochi giorni prima, era coinvolto, anche se indirettamente, nella tragica scomparsa del piccolo Michael Consolandi, un evento che ha scosso il cuore della comunità. Cosa stava per succedere a Matteo? Scopriamo insieme il triste retroscena di questa catena di eventi.

La provincia di Brescia è stata scossa da una tragica concatenazione di eventi che ha avuto come epilogo la morte di Matteo Formenti, 37 anni, bagnino della piscina “Tintarella di Luna” di Castrezzato. Formenti era scomparso nella mattina di lunedì 23 giugno, poche ore dopo essere stato coinvolto, seppur indirettamente, in una vicenda che ha lasciato sgomento l’intero territorio: la morte per annegamento del piccolo Michael Consolandi, un bambino di soli 4 anni, avvenuta nella vasca dove il 37enne lavorava come assistente bagnanti. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 25 giugno in una zona boschiva ai piedi del Monte Orfano, in via Cappuccini a Cologne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it