Cosa sappiamo sui danni ai siti nucleari iraniani dopo l’operazione Usa

Dopo l’operazione militare statunitense sui siti nucleari iraniani, le conseguenze sono ancora oggetto di analisi e dibattiti. Le violazioni del cessate il fuoco imposto da Donald Trump avevano già acceso tensioni e scontri, ma questa singolare ‘guerra dei 12 giorni’ si è conclusa con un intervento deciso. Secondo Washington, questa azione avrebbe segnato un punto di svolta, paragonata a momenti storici come Hiroshima e Nagasaki, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro della regione.

