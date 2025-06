Cosa rischia la Roma se non rispetta i vincoli Uefa | i giallorossi hanno solo 5 giorni di tempo

La Roma si gioca il suo futuro europeo in soli cinque giorni, con una deadline densa di rischi e opportunità. Se non rispetta i vincoli UEFA entro il 30 giugno, potrebbe affrontare sanzioni che compromettono la partecipazione alle competizioni internazionali. La corsa contro il tempo di Massara e dei suoi per incassare una decina di milioni di plusvalenze è più che mai decisiva: il destino giallorosso è appeso a un filo. Continua a leggere...

Roma, Fair Play Finanziario e obbligo delle plusvalenze: cosa succede se non si rispettano i parametri UEFA - La AS Roma è chiamata a rispettare un'importante scadenza finanziaria: entro il 30 giugno 2025 il club dovrà generare plusvalenze comprese tra i 10 e i 20 ... Come scrive stadiosport.it