Cosa manca all'Inter per prendere Bonny dal Parma | decisiva l'ultima mossa fatta dai nerazzurri

L'Inter si avvicina con decisione all'acquisto di Yoan Bonny dal Parma, grazie a un'offerta superiore che ha stretto le fila dell'accordo. Tuttavia, manca ancora l'ultimo dettaglio per formalizzare il trasferimento: la fumata bianca dipende ora da alcune formalità contrattuali e dall'ok finale dei rispettivi club. La prossima mossa potrebbe essere quella decisiva per vedere il giovane talentuoso neroazzurro vestire già presto i colori dell'Inter.

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Ange-Yoan #Bonny si avvicina molto all'#Inter. Anzi possiamo dire che la trattativa si avvia alla fumata bianca. I nerazzurri hanno portato l'offerta a 24 milioni trovando la quadra con il #Parma. L'obiettivo è portare il giocatore al #MondialeperClu

L'Inter accelera sul mercato per rinforzare l'attacco e punta tutto su Ange-Yoan Bonny Dopo una prima offerta da 22 milioni più 3 di bonus, i nerazzurri sono pronti a rilanciare per convincere il Parma, che continua a chiedere qualcosa in più ma la valutazion

Inter, Bonny sempre più vicino: operazione da 22/24 milioni, distanza minima col Parma - L'Inter ha avanzato una nuova proposta al Parma per Bonny ed è fiduciosa di poter chiudere in breve tempo. Scrive eurosport.it