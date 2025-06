Cosa fai ma sei pazzo? Le urla di Davide Gorla negoziante ucciso a coltellate a Busto Arsizio Scatta la caccia all’uomo

Una tranquilla giornata a Busto Arsizio si trasforma in tragedia: Davide Gorla, stimato negoziante di lusso, è stato brutalmente ucciso a coltellate nel centro città. La scena drammatica ha scosso la comunità, mentre le forze dell’ordine sono ora sulle sue tracce, analizzando ogni dettaglio e immagine delle telecamere. In un momento così sconvolgente, resta da chiedersi cosa abbia portato a questa violenta escalation e come possa essere fermato l’assassino.

Il titolare di una cartoleria di lusso nel centro di Busto Arsizio, Davide Gorla, 50 anni, è stato ucciso a coltellate da un uomo ora in fuga. L’episodio è accaduto poco dopo le 18 in via Milano. Sul posto sta intervenendo la Polizia, che ha iniziato le ricerche dell’uomo dal centro storico della cittadina in provincia di Varese. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. In base ai primi accertamenti non si tratterebbe di una rapina, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Le urla e i testimoni. A provare a soccorrere la vittima della cartoleria “Linea continua” sono stati i commercianti delle attività vicine, attirati dalle urla. 🔗 Leggi su Open.online

Davide Gorla ucciso a coltellate nel suo negozio in pieno centro a Busto Arsizio: «Lo ha colpito e poi è fuggito». È caccia al killer - Tragedia nel cuore di Busto Arsizio: Davide Gorla, 50 anni, è stato brutalmente ucciso a coltellate davanti al suo negozio di oggettistica, mentre cercava di difendersi dall'aggressore.

