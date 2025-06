Cosa fai ma sei pazzo? e poi la morte | ucciso a coltellate nella sua cartoleria di lusso

Un pomeriggio d’estate si trasforma in scena di un tragico delitto a Busto Arsizio, dove il noto negoziante Davide Gorla è stato brutalmente assassinato a coltellate nella sua elegante cartoleria. La quiete cittadina viene squarciata dall’orrore e dalla fuga dell’aggressore, lasciando la comunità smarrita e in cerca di risposte. Ma cosa ha spinto un gesto così feroce? La verità sta emergendo, e il caso promette di sconvolgere ancora di più.

Un afoso pomeriggio d'estate squarciato da un omicidio efferato. È accaduto oggi a Busto Arsizio, popoloso centro della provincia di Varese. Intorno alle 18, un negoziante molto noto in città, Davide Gorla, è stato ucciso a coltellate da un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Il delitto è avvenuto nel negozio di Gorla, una cartoleria con articoli di pregio in via Milano, «Linea continua»,.

