Cosa è andato storto con il beauty look di Carolyn Bessette in American Love Story?

Le prime immagini della nuova, attesissima serie di Ryan Murphy che racconta l’iconica storia d’amore tra John F. Kennedy Jr.  e Carolyn Bessette sono state diffuse, e come è noto l’aspetto della protagonista Sarah Pidgeon non hanno convinto: colpa soprattutto del colore di capelli, un  biondo definito “troppo freddo”, diverso dal miele dell’icona glamour degli anni Novanta. I capelli di Sarah Pidgeon nei panni di Carolyn Bessette non convincono. Le foto di prova, condivise su Instagram da Murphy, mostrano Sarah Pidgeon nei panni dell’ex addetta stampa di Calvin Klein con indosso un cappotto cammello definito “sciatto”, borsa Birkin di Hermès “troppo piccola” e capelli biondo platino che secondo Brad Johns, hair stylist di fiducia della defunta Bessette, sono “ bruciati ”. 🔗 Leggi su Amica.it