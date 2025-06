Cosa ci fa l’acqua nel gin

L’acqua nel gin non è semplicemente un elemento di riempimento, ma un ingrediente chiave che influisce profondamente sul suo profilo aromatico e sulla qualità complessiva del distillato. La sua purezza, composizione minerale e temperatura di miscelazione possono esaltare o attenuare le note di ginepro e altre botaniche. In fin dei conti, scegliere l’acqua giusta è come selezionare un ingrediente segreto per ottenere un gin davvero unico e memorabile.

Si parla di gin e si pensa subito al suo contenuto alcolico, mentre ciò a cui non si pensa è che circa il 60 per cento della bottiglia è composto di acqua. Un ingrediente dalla presenza così voluminosa non può certo passare inosservato e riveste un ruolo importante nella composizione del liquido. Il gusto finale del nostro distillato aromatizzato al ginepro dipenderà quindi senz'altro anche dall'acqua e dalle sue caratteristiche che, come sappiamo, sono estremamente variabili in base alla provenienza e al territorio da cui sgorga. Martin Miller's Gin è tra i brand che più pongono l'accento su questo aspetto e concentra gran parte della propria comunicazione sull'elemento dell'acqua che, peraltro, in questo caso ha un'origine un po' particolare.

