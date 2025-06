Cosa c’è dietro il calvario giudiziario dell’ex sovrintendente del Teatro Regio di Torino Graziosi

Dietro il lungo e complesso calvario giudiziario di William Graziosi, ex sovrintendente del Teatro Regio di Torino, si nascondono questioni di potere, responsabilità e rivendicazioni che ancora non trovano una definitiva risposta. Dopo più di cinque anni di incertezze e rinvii, il suo caso rappresenta un esempio emblematico delle sfide e delle tensioni che caratterizzano l’amministrazione della cultura italiana. Ma cosa c’è realmente dietro questa intricata vicenda?

Sono passati più di cinque anni da quando William Graziosi, ex sovrintendente del Teatro Regio di Torino, ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’operazione Spartito avviata nel maggio 2020 dalla Guardia di finanza. Ma le accuse devono ancora essere provate in un processo che, di fatto, non è mai realmente partito. Trasferito al tribunale di Ancona nel 2021, il procedimento ha subito continui rinvii, l’ultimo dei quali ha posticipato l’udienza al gennaio 2026 per mancanza di personale. Una situazione che lo stesso Graziosi ha denunciato in un’intervista a Lo Spiffero: «Tutto quel che mi è successo è sicuramente per vendette, non solo politiche. 🔗 Leggi su Lettera43.it