Cosa cambia davvero tra calcio maschile e femminile?

Scopri le sorprendenti somiglianze e differenze tra calcio maschile e femminile attraverso un video coinvolgente realizzato da Orange, partner della federazione francese. Utilizzando effetti di computer grafica e tagli sapienti, il video mette in evidenza come molti gesti tecnici e gol delle donne siano quasi indistinguibili da quelli degli uomini, sfatando stereotipi e arricchendo la nostra percezione dello sport. Uno spunto affascinante per aprire una riflessione piĂą profonda sul calcio femminile.

In occasione dei Mondiali di calcio femminile di Australia e Nuova Zelanda 2023, la compagnia di telecomunicazioni e partner della federazione calcistica francese Orange ha pubblicato un video interessante. Con una serie di tagli e di lavoro con la computer grafica si vedono una serie di gol e gesti tecnici che ci sembrano eseguiti da calciatori della Nazionale francese maschile, mentre in realtĂ sono presi da partite della Nazionale femminile. L'interrogativo di fondo della campagna è chiaro: sappiamo davvero distinguere così facilmente il calcio femminile da quello maschile? O la nostra sicurezza è dettata da uno stereotipo di genere? Qualche settimana prima era stato condotto uno studio pratico in cui i partecipanti avevano il compito di guardare videoclip di calciatori sia donne che uomini, a volte conoscendone il sesso e a volte no. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa cambia davvero tra calcio maschile e femminile?

