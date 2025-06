Cosa aspettarsi da Noa Lang? L'olandese si sta affacciando sulla scena del calcio europeo con un mix di talento, grinta e determinazione che promettono di rivoluzionare il suo ruolo. Con una carriera in rapida ascesa e un carattere deciso, Lang potrebbe diventare il protagonista di questa stagione, portando freschezza e innovazione. Ma quali sono le sue vere potenzialitĂ ? Scopriamolo insieme nel viaggio tra aspettative e realtĂ .

Era dall'estate del 2011 che Antonio Conte non sembrava così ossessionato dal dover comprare delle ali. Parliamo di un'epoca in cui l'attuale allenatore del Napoli si stava ancora affacciando al calcio d'élite e, dopo aver conquistato due promozioni col Siena e col Bari, si apprestava ad affrontare la sua prima stagione alla guida della Juventus. All'epoca il tecnico salentino aveva la fama di integralista del 4-2-4, sistema di gioco in cui terzini bloccati e incontristi di centrocampo servivano a sostenere la presenza di ali dall'atteggiamento estremamente offensivo. Arrivato a Torino, da subito Marotta aveva aperto il casting per trovare due esterni offensivi fiammanti per il suo nuovo allenatore: si parlava di nomi esotici, di Michel Bastos del Lione, di Diego Perotti del Siviglia, di Nani del Manchester United, persino, e di Eljiero Elia dell'Amburgo, grande cotta delle estati juventine di quegli anni.