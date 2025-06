Cortona incontro sulle infrastrutture per lo sviluppo con il sottosegretario Morelli

Martedì 24 giugno a Cortona si è svolto un importante incontro con il sottosegretario Alessandro Morelli, dedicato alle infrastrutture strategiche per lo sviluppo del territorio. Un’occasione di confronto e proposte che apre nuove prospettive per imprese e comunità locali, con particolare attenzione al progetto della Diga di Cerventosa. Un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e prospero per tutta la regione.

ARezzo, 25 giugno 2025 – Ecco il progetto per la Diga di Cerventosa e le prospettive per il territorio e le imprese Si è tenuto questo martedì 24 giugno a Cortona l’incontro con il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri alla Programmazione economica, Alessandro Morelli. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di Nuove Acque, la società che gestisce il servizio idrico integrato, realizzatrice del progetto per la riattivazione della diga di Cerventosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, incontro sulle infrastrutture per lo sviluppo con il sottosegretario Morelli

