Corso gratuito di manovre di disostruzione pediatriche a Uliveto Terme

Non perdere questa preziosa occasione di apprendere le tecniche fondamentali per salvare una vita. Il corso gratuito di manovre di disostruzione pediatriche, giovedì 3 luglio a Uliveto Terme, ti fornirà competenze essenziali per intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza. Iscriviti subito tramite il sito del Comune di Vicopisano o scrivi a [email protected] e preparati a fare la differenza in momenti cruciali.

Corso gratuito di manovre di disostruzione pediatriche, giovedì 3 luglio, dalle 14 alle 16, nei locali della Spes, in via XX Settembre a Uliveto Terme. Per partecipare è necessario iscriversi al link presente sul sito del Comune di Vicopisano o scrivere a: [email protected] e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: corso - gratuito - manovre - disostruzione

Partito il corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica - Arezzo, 12 maggio 2025 – È ufficialmente partito il corso gratuito “In città con il mio amico a 4 zampe”, promosso dall’assessorato alle politiche per la tutela degli animali del Comune di Arezzo, in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

Partecipa al corso gratuito, in collaborazione con Alleanza assicurazioni e Anpas, per imparare le manovre di disostruzione e affrontare le emergenze. Un piccolo gesto può fare la differenza. Ti aspettiamo sabato 7 giugno dalle ore 9.30 al #mongolfierapasteu Vai su Facebook

Corso gratuito di manovre di disostruzione pediatriche a Uliveto Terme; Sai salvare un bambino? A Sesto Calende un corso gratuito di manovre salvavita pediatriche; Ventimiglia, il 20 giugno corso gratuito dedicato alla manovre salvavita in età pediatrica.

Un corso gratuito per la sicurezza in età pediatrica - Organizzato dal Consultorio familiare della zona distretto Valdarno in collaborazione con l’emergenza territoriale 118, è in programma per il 25 giugno all'Auditorium dell'ospedale Santa Maria alla Gr ... Da msn.com

Sai salvare un bambino? A Sesto Calende un corso gratuito di manovre salvavita pediatriche - Per le famiglie con bambini al seguito, è fortemente consigliata l’iscrizione di due adulti, in modo da ... Scrive laprovinciadivarese.it