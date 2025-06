Corsi Specializzazione sostegno tre anni di servizio | le pagine delle Università e i BANDI aperti AGGIORNATO

Se sei un docente con almeno tre anni di servizio nel sostegno e sogni di specializzarti, questa è l’occasione che aspettavi. Le università hanno aperto i bandi aggiornati per i percorsi di specializzazione, in conformità al DM n. 75 del 24 aprile 2025. Non perdere tempo: scopri subito le opportunità disponibili e preparati a fare il prossimo passo nella tua carriera!

Ecco i primi bandi per i percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico, ai sensi del dm n. 75 del 24 aprile 2025

Percorsi specializzazione sostegno 3 anni di servizio: non vale il 2024/25, titolo utile per GPS e concorsi. Le FAQ del Ministero - I percorsi di specializzazione sostegno, riservati a docenti con almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque anni nello stesso grado di istruzione, saranno attivati secondo l'art.

