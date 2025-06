Corsi Sostegno Indire triennalisti | iscrizioni fino alle 17 dell’8 luglio 5800 i posti disponibili 1316 euro il costo complessivo AVVISO

Se sei un docente in cerca di nuove opportunità di specializzazione, questa è la tua occasione! L'Indire ha aperto le iscrizioni ai corsi di sostegno indire triennalisti, con 5800 posti disponibili e un costo complessivo di 1316 euro. Affrettati: le iscrizioni si chiudono alle 17 dell’8 luglio. Non perdere l’opportunità di potenziare le tue competenze e fare la differenza in classe.

L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l’abilitazione specifica. Gli insegnanti possono consultare l'avviso sul sito dell’ente e presentare la propria candidatura entro la data dell’8 luglio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Corsi Sostegno Indire, fino all'8 luglio c'è tempo per iscriversi ai corsi per i triennalisti. 5800 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. DECRETO; Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione – Scadenza 8 luglio; Corsi Specializzazione sostegno tre anni di servizio: le pagine delle Università e i BANDI aperti [AGGIORNATO].

Sostegno Indire, aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione – Scadenza 8 luglio - Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, erogati da INDIRE. Da tecnicadellascuola.it

Corsi Specializzazione sostegno tre anni di servizio: le pagine delle Università e i BANDI aperti [AGGIORNATO] - Ecco i primi bandi per i percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico, ai sensi del dm n. Scrive orizzontescuola.it