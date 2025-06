Corsi sostegno Indire triennalisti e abilitati estero | come fare la domanda? Tutte le info utili QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Giovedì 26 giugno alle 14 | 30

Se sei un docente triennalista o abilitato all’estero interessato ai nuovi corsi di specializzazione sul sostegno, questa è l’occasione da non perdere! Fino all’8 luglio puoi iscriverti ai percorsi promossi da INDIRE, previsti dal recente decreto legge. Un’occasione imperdibile per approfondire come presentare la domanda e ottenere tutte le info utili. Partecipa al Question Time con Craparo di Gilda Live, giovedì 26 giugno alle 14:30, e preparati a fare il passo decisivo!

C’è tempo fino all’8 luglio per iscriversi ai nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno promossi da INDIRE, previsti dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell'8 luglio. 5800 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO

Attivati i Corsi INDIRE per il TFA Sostegno ESTERO e per chi ha già 3 anni di servizio SUL SOSTEGNO! 100% online Titolo di specializzazione riconosciuto a livello nazionale Esami in presenza in tutta Italia Flessibile e compatibile con chi lavora

Corsi Sostegno Indire, triennalisti: iscrizioni fino alle 17 dell’8 luglio. 5800 i posti disponibili. 1316 euro il costo complessivo. AVVISO - L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l’abilitazione specifica. Da orizzontescuola.it

Sostegno Indire, la specializzazione conseguita dai triennalisti varrà solo in ambito nazionale: le condizioni necessarie per ottenerla - Dopo molta attesa, Indire ha finalmente pubblicato l’avviso di selezione per l’ammissione ai Percorsi per docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi ... Come scrive tecnicadellascuola.it