Corsi Sostegno Indire fino all’8 luglio c’è tempo per iscriversi ai corsi DECRETO

Se sei un docente interessato a specializzarti nel sostegno didattico, questa è la tua occasione. L’Indire ha aperto ufficialmente le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione, validi fino all’8 luglio 2025. Non perdere tempo: consultali subito sul sito dell’ente e assicurati il tuo posto. Ricorda, questa opportunità di crescita professionale potrebbe fare la differenza nella tua carriera. Il decreto rappresenta un passo fondamentale per il futuro dell’insegnamento di qualità.

L'Indire ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai nuovi percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, rivolti ai docenti interessati a conseguire l’abilitazione specifica. Gli insegnanti possono consultare i due avvisi pubblicati sul sito dell’ente e presentare la propria candidatura entro la data dell’8 luglio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

