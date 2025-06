Corsi di alfabetizzazione gratuiti per lavoratori edili stranieri | l' iniziativa di Filca Cisl

lingua italiana e favorire l'integrazione nel mondo del lavoro. Questa iniziativa, promossa da FILCA CISL di Bari, mira a offrire opportunità concrete di crescita professionale e personale, rafforzando la tutela dei diritti e promuovendo un ambiente più inclusivo e sicuro sul cantiere. Approfitta di questa occasione unica: perché investire nella formazione significa costruire un futuro migliore per tutti.

La FILCA CISL di Bari, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, lancia una nuova iniziativa concreta rivolta ai lavoratori stranieri iscritti e impiegati nel settore dell’edilizia: corsi gratuiti di alfabetizzazione per migliorare la conoscenza della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

