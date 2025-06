Corse clandestine di moto a Nichelino esposto al ministero dell' Interno | Tutte le sere abbiamo paura

Tutte le sere, i residenti di via Enrico Mattei a Nichelino vivono nel timore di corse clandestine di moto che disturbano la tranquillità e mettono a repentaglio la sicurezza. Esasperati, hanno segnalato questa situazione al Ministero dell’Interno, chiedendo interventi concreti per ripristinare la pace e garantire la sicurezza delle loro famiglie. La domanda è: come si può fermare questa escalation di illegalità e restituire serenità alle comunità?

“Tutte le sere è la stessa storia: arrivano poco prima che faccia buio e usano le strade come se fossero un autodromo”. Sono esasperati i residenti di via Enrico Mattei, a Nichelino. Raccontano che, da diversi mesi, intorno alle loro case si svolgono delle corse clandestine di moto, a cui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

