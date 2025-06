Corriere dello Sport | Nella griglia Napoli Beukema è in pole

Nel mondo del calcio, le trattative di mercato sono sempre un grande spettacolo: tra sogni e strategie, il Napoli si prepara a fare mosse importanti. Secondo il Corriere dello Sport, Sam Beukema, talento olandese, è in pole position nella lista dei rinforzi azzurri, con dialoghi avanzati anche per l'esterno svizzero Ndoye. La sfida è aperta, ma la diplomazia del direttore sportivo Manna promette sorprese e colpi decisivi. Rimanete sintonizzati!

È il difensore olandese Sam Beukema il primo nome cerchiato in rosso sul taccuino del Napoli. Lo conferma Fabio Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, spiegando come il dialogo con il Bologna sia aperto e articolato, includendo anche l'esterno svizzero Ndoye. Due trattative parallele, ma collegate, che il direttore sportivo Manna sta portando avanti con diplomazia e pazienza, nella speranza di limare le distanze ancora presenti tra domanda e offerta. Per entrambi i giocatori, il nodo è la valutazione: la richiesta del Bologna oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dal club partenopeo.