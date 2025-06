Corriere dello Sport | Lang canta Napoli

Il mercato estivo del Napoli si anima con il sogno di portare a termine un grande colpo: Noa Lang. Dopo aver affrontato colloqui con il Bologna, il direttore Giovanni Manna ha ora accelerato per l’olandese del PSV Eindhoven. La trattativa si fa più concreta e promette di rivoluzionare la rosa partenopea. La stagione si è...

"> Dopo i colloqui con il Bologna per Ndoye e Beukema, il martedì di Giovanni Manna ha preso una svolta decisa sul fronte olandese. Come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli è vicino alla chiusura dell’operazione per Noa Lang (26), esterno del PSV Eindhoven inseguito già da gennaio. Allora furono offerti 25 milioni, respinti. Ora le condizioni sono cambiate: la stagione si è chiusa, il PSV ha vinto l’Eredivisie e anche i giochi Champions sono congelati. E così si tratta con fiducia. L’accordo tra le parti è in fase avanzata. Secondo quanto riferisce ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, il Napoli ha messo sul piatto 25 milioni più bonus, mentre con il giocatore c’è già un’intesa fino al 2030. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lang canta Napoli”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - lang - napoli

Corriere dello Sport: “Napoli all’assalto: Nuñez, Lookman e Lang per un attacco da Champions” - Il Napoli si prepara a fare sul serio: con un mercato in fermento, la squadra punta a rinforzare l’attacco con nomi di spicco come Nuñez, Lookman e Lang, pronti a portare potenza, fantasia e versatilità.

In casa Napoli si riapre la pista Noa Lang Secondo il 'Corriere dello Sport', gli azzurri non avrebbero perso di vista l'olandese, già monitorato lo scorso gennaio Il PSV ha aperto alla trattativa per cederlo: a Lang piacerebbe unirsi agli azzurri #NoaLang # Vai su X

In casa Napoli si riapre la pista Noa Lang Secondo il 'Corriere dello Sport', gli azzurri non avrebbero perso di vista l'olandese, già monitorato lo scorso gennaio Il PSV ha aperto alla trattativa per cederlo: a Lang piacerebbe unirsi agli azzurri #NoaLang # Vai su Facebook

Calciomercato, le news di oggi: Napoli a un passo da Noa Lang e aspetta Nunez; Fiorentina, fatta per Gudmundsson; Milan, Camarda in prestito al Lecce; Juve, il Porto trattiene Conceiçao; Noa Lang nel mirino del Napoli: ecco quanto costa l'esterno, il PSV ha già individuato il sostituto; CORRIERE - Non solo Ndoye, il Napoli segue anche Lang. La richiesta del PSV.

Napoli e Psv sempre più vicini per Noa Lang: le ultime sulla trattativa - Il club di Aurelio De Laurentiis stringe per l'esterno offensivo della squadra olandese: passi avanti in queste ore ... Come scrive msn.com

CORRIERE - Noa Lang resta in corsa per il Napoli. Il PSV ha trovato il sostituto - Il Napoli sta lavorando per rinforzare la squadra di Antonio Conte, gli azzurri si stanno concentrando alla ricerca di un'esterno offensivo. Scrive msn.com