Corriere dello Sport | Gargano lancia Nuñez | Sì lui vuole il Napoli

Il mondo del calcio si infiamma: Walter Gargano rivela un retroscena esclusivo sul desiderio di Darwin Nuñez di vestire la maglia del Napoli. L’ex centrocampista uruguaiano svela un’intenzione chiara e decisa, alimentando le speranze dei tifosi azzurri. La trattativa si fa calda e l’atmosfera si scalda: il futuro di Nuñez potrebbe essere ormai scritto tra le fila del club partenopeo. La scena è pronta a sorprenderci ancora.

"> «Darwin mi ha detto: sì, ci vengo subito a Napoli. Aspetto di chiudere». A rivelarlo è Walter Gargano, ex centrocampista uruguaiano del Napoli, oggi 40enne ma ancora protagonista, stavolta con le parole. Il retroscena lo racconta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, svelando una confidenza tra due connazionali: Gargano e Darwin Nuñez, obiettivo principale di mercato del club azzurro. Un dialogo avvenuto circa una settimana fa, come ha riferito l’ex numero 23 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Una trattativa non semplice, considerando i 75 milioni di euro più 25 di bonus versati nel 2022 dal Liverpool al Benfica per il centravanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Gargano lancia Nuñez: «Sì, lui vuole il Napoli»”

