Corriera contro camion con rimorchio tre feriti tra cui l' autista Mom

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi si è verificato a Resana, dove una corriera MOM della linea 208 si è scontrata con un camion con rimorchio. Fortunatamente, i tre feriti, tra cui l'autista, non sono in pericolo di vita, ma il bilancio resta preoccupante. La dinamica dell'incidente, avvenuto alle 13.30 tra via Roma e via Venezia, evidenzia ancora una volta l'importanza della prudenza alla guida.

E' di tre feriti, tutti fortunatamente non gravi, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, 25 giugno, a Resana tra via Roma e via Venezia. Una corriera della Mom della linea 208, partita alle 13.10 da Castelfranco Veneto e diretta Padova, ha tamponato violentemente. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: corriera - feriti - camion - rimorchio

