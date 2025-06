Corrado Azzollini nominato rappresentante Film Commission per Marocco in Italia

Corrado Azzollini, produttore di spicco e appassionato promotore del cinema internazionale, è stato ufficialmente nominato rappresentante della Marrakech Film Commission in Italia. Questa prestigiosa nomina, conferita dal presidente Fouad Challa, sottolinea l’importanza della collaborazione culturale tra Marocco e Italia. Grazie alla sua esperienza e dedizione, Azzollini si prepara a rafforzare i legami cinematografici tra i due Paesi, aprendo nuove frontiere per talenti e progetti condivisi.

Roma, 25 giu. (askanews) – Il Presidente della Marrakech Film Commission, Fouad Challa, ha nominato il produttore Corrado Azzollini quale rappresentante della Film Commission per il Marocco in Italia. La Marrakech Film Commission è la più grande del Marocco e si estende sino alla città di Essauira. Questa nomina è stata conferita in riconoscimento del suo impegno nella promozione della cooperazione internazionale nei settori del cinema e dell’audiovisivo. Il ruolo di Corrado Azzollini sarà quello di promuovere attivamente gli obiettivi della Marrakech Film Commission in Italia e di contribuire alla creazione di un legame forte e dinamico tra l’Italia e il Marocco, con particolare attenzione alla regione di Marrakech-Safi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

