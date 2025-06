Corpo senza vita sul ciglio della strada | è di un 25enne

Una tragica scoperta scuote il lago di Garda: all’alba di ieri, vicino a Desenzano, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane di appena 25 anni. La scena, sulla strada 232 nei pressi di via Mezzocolle, ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Le autorità sono immediatamente intervenute per avviare le indagini e chiarire le cause di questa improvvisa scomparsa. Un episodio che lascia un’ombra di mistero e dolore sulla zona.

Una scoperta che ha lasciato sgomenta l'intera zona del lago di Garda quella fatta all'alba di ieri, martedì 24 giugno, a Desenzano: sul ciglio della strada, nei pressi della rotonda di via Mezzocolle, è stato trovato il corpo senza vita di un 25enne. L'allarme è stato lanciato da un passante.

