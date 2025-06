Corinne Clery | Mio figlio mi manda messaggi terribili e mi accusa di rubare lui e Serena Grandi mi odiano

Corinne Clery, protagonista di Storie al bivio show, ha aperto il suo cuore svelando un rapporto complesso con il figlio Alexandre. Tra accuse e incomprensioni, la sua testimonianza rivela le sfide di una madre che lotta per ricostruire un ponte spezzato. La sua storia ci invita a riflettere sulla fragilità dei legami familiari e sulla forza del perdono, un tema universale che tocca tutti noi. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa difficile vicenda.

Corinne Clery è stata ospite di Storie al bivio show in onda martedì 24 giugno. Nel corso della puntata ha parlato del complesso rapporto con suo figlio Alexandre Wayaffe - con cui non parla da circa otto anni - e dei messaggi che gli ha inviato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corinne - clery - figlio - messaggi

“Non parlo con mio figlio da otto anni. Mi ha dato schiaffi, mi manda messaggi sperando che io muoia presto”: lo sfogo di Corinne Cléry - Corinne Cléry, icona del cinema e simbolo di raffinatezza, decide di rompere il silenzio dopo anni di dolore e silenzio.

#CorinneClery e le parole pesantissime sul figlio È andata in onda ieri sera la puntata di 'Storie dì Donne al Bivio' in cui, avevamo anticipato, Corinne Clery ha parlato di quello che starebbe subendo dal figlio. Ecco quanto riporta #Biccy: "Mio figlio è nato nel 6 Vai su Facebook

Corinne Cléry: 'Mio figlio mi manda messaggi sperando che io muoia presto' Vai su X

Corinne Clery: Mio figlio mi manda messaggi terribili e mi accusa di rubare, lui e Serena Grandi mi odiano; Corinne Clery: Schiaffi e violenze da mio figlio. Vuole vendere la casa dove abito; Corinne Clery, chi è il figlio Alexandre Wayaffe: le accuse, la denuncia e il ruolo di Serena Grandi.

Corinne Cléry: il rapporto turbolento con suo figlio - Storie al bivio Show 24/06/2025 - (Agenzia Vista) Roma, 24 giugno 2025 Applauso per la premier Meloni che lascia l'aula del Senato dopo la discussione sul Consiglio Ue. msn.com scrive

Corinne Clery, 'le cose terribili che mi fa e mi scrive mio figlio': cosa ha confessato - In un’intervista rilasciata a Storie al bivio Show con Monica Setta, Corinne Clery ha scelto di raccontare per la prima volta il difficile rapporto con il figlio. Scrive msn.com