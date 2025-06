Corinne Clery a pezzi | Da mio figlio frasi terribili e schiaffi Gli ho intestato la nuda proprietà di casa e lui si è trasformato

Corinne Clery si apre il cuore in un'intensa intervista, raccontando un dolore profondo legato al rapporto con suo figlio. Le parole dell'attrice, trasmesse nella prima puntata di “Storie al bivio Show” su Rai2, rivelano un lato vulnerabile e struggente di una madre alle prese con situazioni difficili e decisioni difficili da prendere. Un racconto che tocca nel vivo le sfide di un amore materno messo alla prova.

Quello di Corinne Clery è un vero grido di dolore che l'attrice ha affidato a Monica Setta nella prima puntata di "Storie al bivio Show", andata in onda su Rai2 martedì 24 giugno.

