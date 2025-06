Coppa Italia Primavera definito l’avversario del Benevento nei 32esimi

La Coppa Italia Primavera 2025-26 prende il via, promettendo emozioni e sfide appassionanti! Tra le protagoniste c’è anche il Benevento, che dopo aver concluso ottavo nel girone B di Primavera 2, si prepara a sfidare l’Udinese nei 32esimi di finale in gara secca. Una partita decisiva per i giallorossini, con la possibilità di proseguire il cammino e conquistare una vittoria importante. In caso di successo, i giallorossini si vedranno...

Tempo di lettura: < 1 minuto Definito il calendario della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26 riservata alle squadre Primavera ai nastri di partenza dei tornei Primavera 1 e 2. Il Benevento, ottavo nel girone B dello scorso Primavera 2 e di conseguenza 35esimo nella graduatoria di merito stilata dalla Lega Serie A, farà il suo esordio nei 32esimi di finale in gara secca sul campo dell’Udinese. In caso di successo i giallorossini se la vedranno contro una tra Monza e la vincente delle sfide Cittadella-Monopoli e Venezia Catanzaro. Il debutto del Benevento è fissato per il 29 ottobre. In caso di parità al termine dei 90? la partita verrà decisa direttamente ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coppa Italia Primavera, definito l’avversario del Benevento nei 32esimi

In questa notizia si parla di: primavera - coppa - italia - benevento

Milan Primavera, Guidi: “I Playoff sono una grande soddisfazione, dopo la Coppa valgono doppio” - Dopo la splendida vittoria per 3-1 sul Genoa, che ha qualificato il Milan Primavera ai playoff scudetto, l’allenatore Federico Guidi ha espresso grande soddisfazione.

La Primavera inizierà la sua Coppa Italia contro il Benevento; Coppa Italia Primavera, definito l’avversario del Benevento nei 32esimi; Coppa Italia Primavera, l'Udinese affronterà il Benevento il 29 ottobre.

Coppa Italia Primavera, l'Udinese affronterà il Benevento il 29 ottobre - Al termine di una stagione a dir poco complicata, l'Udinese Primavera si appresta a guardare all'annata che verrà con l'obiettivo di riconquistare al più presto la massima categoria. Segnala msn.com

Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live: il Frosinone elimina l'Inter! - IlSussidiario.net - Con Atalanta Benevento si aprirà il quadro dei risultati Coppa Italia Primavera per le partite degli ottavi di finale dell’edizione 2019- ilsussidiario.net scrive