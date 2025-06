coppa italia debutto in casa con il pisa

Il Cesena si prepara a vivere un debutto emozionante in casa contro il Pisa, aprendo ufficialmente la stagione 2025-26 di Coppa Italia Freccia Rossa. Dopo aver ricevuto l'ok dalla società toscana per invertire il campo, i bianconeri affronteranno i rivali davanti al proprio pubblico, con l’entusiasmo alle stelle e la voglia di dimostrare il proprio valore. La sfida promette spettacolo e passione, e tutti gli occhi sono puntati sullo stadio Manuzzi.

La stagione ufficiale 2025-26 del Cesena inizierà al Manuzzi contro il Pisa il 17 agosto alle 20.45 per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Freccia Rossa. In verità i bianconeri, secondo calendario, avrebbero dovuto giocare in gara unica all’Arena Garibaldi ma la società toscana ha chiesto e ottenuto l’inversione di campo causa i lavori di adeguamento dell’impianto dopo il ritorno in serie A. Davanti al proprio pubblico quindi il debutto stagionale della squadra di Mignani, chi passerà il turno affronterà mercoledì 24 settembre per i sedicesimi la vincente di Torino-Modena in programma, invece, lunedì 18 agosto alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it