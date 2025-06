Coppa Italia 2025 26 svelato il tabellone | il percorso dell’Atalanta e le possibili avversarie

La Coppa Italia 2025/26 si prepara a svelare il suo emozionante percorso, con l'Atalanta protagonista di un cammino tutto da seguire. Dopo un’ultima stagione ad alta tensione, i nerazzurri di Ivan Juric puntano a riscrivere le proprie fortune, affrontando avversari di livello in una competizione che promette sorprese e battaglie epiche. Scopriamo insieme il tabellone ufficiale e le possibili sfide che attendono la Dea!

La Lega Serie A, attraverso un comunicato, ha annunciato il tabellone ufficiale della Coppa Italia 202526, competizione che prenderà il via con i turni preliminari a partire dal 9 agosto. Coppa Italia che vedrà tra i suoi protagonisti anche l’ Atalanta, che nell’ultima edizione del torneo era stata eliminata si quarti di finale dal Bologna, poi vincitore del trofeo. La Dea, quest’anno guidata da Ivan Juric, grazie al terzo posto conquistato nell’ultimo campionato entrerà in gioco nella competizione a partire dagli ottavi di finale che, come da tradizione si disputeranno in gara secca, con i nerazzurri che hanno già la certezza di disputare il match al Gewiss Stadium. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Coppa Italia 2025/26, svelato il tabellone: il percorso dell’Atalanta e le possibili avversarie

