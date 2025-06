Coppa Italia 2025-2026 tabellone ufficiale | il percorso di Genoa Sampdoria ed Entella

Scopri il percorso emozionante di Genoa, Sampdoria ed Entella nella Coppa Italia 2025/2026! Il tabellone ufficiale svela le sfide che attendono questa storica riviera di Genova, con i biancocelesti pronti a dare battaglia tra i grandi e le outsider. Tra sorprese e grandi classici, ogni match sarà un tuffo nel cuore del calcio italiano. Preparati a vivere un torneo ricco di emozioni!

È stato ufficialmente svelato il tabellone della Coppa Italia 20252026, competizione che come da tradizione aprirà la stagione con i primi impegni ufficiali per Genoa e Sampdoria che entreranno in scena ai 32esimi di finale tra 15 e 18 agosto 2025 dopo il turno preliminare che si giocherà tra 9.

