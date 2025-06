Cooper Flagg stanotte sarà la prima scelta Nba figlio di un’America dove McDonald’s è solidarietà

Stanotte, Cooper Flagg si prepara a conquistare il sogno NBA, diventando la prima scelta di un'America che unisce solidarietà e passione. Figlio di un paese dove McDonald's simbolizza community e contee come Montreal e Québec a pochi passi dal Maine, rappresenta la speranza di una nuova generazione. Dai pini di Tree Pine State alle luci di Brooklyn, la sua storia è il racconto di un talento che attraversa continenti e cuori.

Montreal e Québec sono a un tiro di schioppo dal Maine. Tree Pine State, lo stato dei Pini dove oltre l'80% della sua estensione è ricoperto dagli alberi. Parliamo di un'area di 100mila metri quadri, 80mila ricoperti da pini per una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, la metà della città metropolitana di Napoli che ha una estensione 1,1779 km. quadri. Tra i pini del Maine nasce Cooper Flagg da Duke (1,93 m, 99 kg). Nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno va in scena il Draft 2025 dove le squadre sceglieranno i migliori talenti provenienti dal college e dal resto del mondo.

