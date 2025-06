coop boicotta israele e vende la gaza cola

Coop Alleanza 3.0 prende una posizione decisa: fuori i prodotti israeliani, dentro Gaza Cola, la bevanda solidale che sostiene le popolazioni di Gaza. Una scelta che ha fatto discutere e riflettere sull’importanza di azioni concrete in tempi di crisi. La Gaza Cola non è solo una bibita, ma un simbolo di solidarietà e consapevolezza. La decisione di Coop Alleanza…

Fuori i prodotti israeliani, dentro la Gaza Cola. È la decisione presa da Coop Alleanza 3.0, il colosso dei supermercati, che dopo l’escalation della guerra su Gaza ha deciso di togliere alcuni dei prodotti israeliani dai suoi scaffali in segno di solidarietà col popolo palestinese. Mentre già da due settimane si trova in vendita la Gaza Cola, prodotta per raccogliere fondi a favore delle popolazioni sotto assedio. La decisione di Coop Alleanza. La decisione è maturata grazie al rapporto presentato dalla Commissione Etica al Consiglio di Amministrazione e all’intervento di una rappresentanza di soci attivisti, invitati a intervenire all’Assemblea generale della cooperativa lo scorso 21 giugno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it