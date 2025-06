Coop Alleanza 3.0 toglie prodotti israeliani e lancia Gaza Cola solidale

In un gesto di solidarietà e protesta, Coop alleanza 3.0 nelle regioni come l’Abruzzo ha deciso di ritirare prodotti israeliani come arachidi, tahina e Sodastream dai suoi scaffali. Ma non si ferma qui: nasce Gaza Cola, una bevanda solidale che devolve parte dei ricavi a progetti umanitari nella Striscia di Gaza. Un esempio di come il commercio possa diventare strumento di impegno sociale e supporto umanitario.

Roma - La cooperativa ritira arachidi, tahina, Sodastream per protesta, introduce la Gaza Cola: parte dei ricavi sostiene progetti umanitari nella Striscia di Gaza. Coop?Alleanza?3.0, attiva in otto regioni tra cui l’Abruzzo, ha deciso di rimuovere dai propri punti vendita una selezione di prodotti israeliani – tra cui arachidi, tahina e gadget Sodastream – per esprimere ferma opposizione alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. La decisione, maturata dopo la presentazione di un rapporto da parte della Commissione Etica e il coinvolgimento di soci attivisti, è stata adottata durante l’Assemblea generale del 21 giugno. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Coop Alleanza 3.0 toglie prodotti israeliani e lancia Gaza Cola solidale

In questa notizia si parla di: gaza - prodotti - israeliani - cola

Coop Alleanza toglie prodotti israeliani dagli scaffali e sceglie di vendere Gaza Cola - Coop Alleanza 3.0 si schiera con fermezza a favore della pace e della solidarietà, scegliendo di togliere dai negozi i prodotti israeliani in segno di protesta contro l'escalation nel conflitto di Gaza.

Coop Alleanza 3.0 (che ha supermercati in otto regioni) toglie dai suoi supermercati alcuni prodotti israeliani e invece rende disponibile da una decina di giorni la Gaza Cola, i cui ricavati servono a raccogliere fondi per la popolazione palestinese perché «non Vai su Facebook

Translate postCoop Alleanza 3.0 di Coop Italia ha annunciato di aver ufficialmente bandito numerosi prodotti israeliani dai propri supermercati e, al contempo, reso disponibile la Gaza Cola, il cui ricavato contribuirà a sostenere la creazione di un ospedale a Vai su X

350 supermercati Coop smetteranno di vendere prodotti israeliani; La Coop prende posizione: via i prodotti israeliani, arriva la Gaza Cola; Conflitto in Medio Oriente, il colosso dei supermercati: Via i prodotti israeliani, ora c'è la Gaza Cola.

Coop toglie dagli scaffali i prodotti israeliani. Arriva la palestinese Gaza Cola - 0, presa nella convinzione di «non poter rimanere indifferente di fronte alle violenze che dilaniano la Stri ... Lo riporta ilsole24ore.com

La scelta (politica) di Coop: "Via i prodotti israeliani". E rilancia con la Gaza Cola - In otto regioni rimossi arachidi, salsa tahina e articoli a marchio Sodastream. Da msn.com