Convocate Italia femminile per l’Europeo | in 8 della Juventus Women La decisione su Rosucci

L’attesa è finita: l’Italia femminile si prepara a brillare in Svizzera, con 8 stelle della Juventus Women tra le convocate. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha annunciato la lista definitiva di 23 giocatrici pronte a scrivere pagine di gloria nel Campionato Europeo dal 2 al 27 luglio. Ma la domanda che tutti si pongono riguarda Rosucci: quale sarà il suo destino in questa avventura? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli!

Convocate Italia femminile per l'Europeo: presenti 8 giocatrici della Juventus Women. La decisione su Rosucci e tutte le info verso la competizione. L'attesa è quasi finita. Il commissario tecnico Andrea Soncin ha sciolto le ultime riserve e ha ufficializzato la lista delle 23 calciatrici che rappresenteranno l' Italia femminile al Campionato Europeo, in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Una scelta che include undici esordienti nella competizione, 8 giocatrici della Juventus Women e che segna l'inizio della missione riscatto per le Azzurre. Le scelte del Ct: Bonfantini e Giacinti tra le escluse.

