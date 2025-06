Convergenze ostili quanto è stabile l’asse Russia-Cina-Iran

L’Iran si trova ora a un bivio cruciale, tra sfide interne e un quadro internazionale in rapido mutamento. Dopo recenti tensioni e conflitti, il suo ruolo nel fronte di potenze come Russia e Cina è in fase di ridefinizione, mettendo in discussione la sua posizione strategica. In questo scenario complesso, la capacità dell’Iran di riconquistare stabilità e influenza sarà determinante per il futuro regionale e globale.

Dopo il breve ma intenso conflitto che l'ha visto contrapporsi ad Israele, l'Iran si trova in un momento critico, in cui deve non solo ritrovare una stabilità interna, ma anche ripesare il suo ruolo nei rapporti internazionali. "L'Iran era un attore importante nell'allineamento che comprendeva anche la Russia, la Cina, la Corea del Nord, ma la sua posizione si è indebolita molto nelle ultime settimane. Non ha più le stesse capacità di prima, e ha perso il ruolo di deterrente che aveva in passato" denota Emile Hokayem, direttore del programma "Regional Security and the Middle East" dell'International Institute for Strategic Studies, durante il suo intervento al Nato Public Forum nel panel dedicato proprio alla " challenging convergence " tra gli attori ostili al mondo occidentale, "e a Teheran ci si domanda: come possiamo sfruttare il nostro legame con questi Paesi?".

