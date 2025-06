Convenzione Asp il Pd si smarca | Contributi fermi

Il viaggio politico e le sfide amministrative si intrecciano nel dibattito sulla convenzione tra Asp e Comune, con il Pd che sceglie di astenersi, evidenziando tensioni e riflessioni profonde. La decisione, maturata dopo un acceso confronto in Commissione, mette in luce le complessitĂ delle scelte pubbliche e la volontĂ di non schierarsi senza ponderare. Ma cosa spinge il Pd a questa posizione critica?

Astensione critica del Pd all’approvazione della convenzione tra Asp (Azienda servizi alla persona) e Comune, votata ieri in Consiglio comunale. Fondamentalmente un voto annunciato, visto il confronto che c’era stato sulla delibera in Commissione quando l’assessore Cristina Coletti aveva esposto i contenuti della nuova convenzione. A intervenire, sul versante opposto della barricata, sollevando piĂą di un dubbio, è il consigliere del Pd, Matteo Proto (foto). La decisione di astenersi, spiegata appunto da Matteo Proto, nasce dalle "profonde perplessitĂ in ordine al mancato adeguamento del contributo comunale a fronte di un contesto socio-economico radicalmente mutato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Convenzione Asp, il Pd si smarca: "Contributi fermi"

In questa notizia si parla di: convenzione - smarca - contributi - fermi

Mattarella al simposio Cotec Europa: “Ue agisca. Stare fermi non è più un’opzione” - Alla Fondazione Cotec di Coimbra, il Presidente Mattarella ribadisce l'urgenza di un'azione decisiva da parte dell'Unione Europea.

Ok alla convenzione per chiedere contributi - Il Resto del Carlino - Approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Matelica, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Pioraco, Sefro e Muccia per il servizio associato mirato alla richiesta di contributi ed eventuale ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Comune, i contributi per le associazioni - La Proloco di Poggio a Caiano proseguirà nel 2024 il servizio di informazione e accoglienza turistica. Da lanazione.it