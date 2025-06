Convegno sugli squilibri finanziari degli enti locali alla Prefettura di Caserta

Domani, giovedì 26 giugno 2025, alle ore 9:00, presso la Prefettura di Caserta, si svolgerà un convegno cruciale sugli squilibri finanziari degli enti locali. Un’occasione unica per approfondire le sfide e le strategie di stabilità economica dei Comuni, in un dibattito che punta a rafforzare il territorio e a garantire un futuro più solido e sostenibile per tutti. La partecipazione è fondamentale per delineare soluzioni efficaci e condivise.

Si terrà domani, giovedì 26 giugno 2025 alle ore 9:00, presso la Prefettura di Caserta, una giornata formativa di grande rilevanza per il futuro economico dei Comuni del territorio. Il tema dell'incontro, organizzato in collaborazione con la Sezione di controllo della Corte dei Conti per la.

