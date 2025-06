controllo del territorio fermate quaranta auto due persone segnalate

Durante un intensissimo fine settimana, i carabinieri di Vignola hanno arrestato, identificato e controllato con grande efficacia il territorio comunale. Con 60 persone identificate e 40 mezzi ispezionati, sono state segnalate due persone per droga e fermate 40 auto lungo le principali arterie. Questi interventi dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e ordine pubblico, rafforzando la fiducia dei cittadini nel loro operato.

Sessanta persone identificate e quaranta mezzi controllati sono il bilancio di un ultimo fine settimana molto inteso per i carabinieri della Tenenza di Vignola, che hanno eseguito mirati accertamenti lungo le principali arterie del territorio comunale. A renderlo noto è lo stesso comando dell’Arma. A seguito dei controlli effettuati sulle strade, due persone sono state segnalate alla Prefettura di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Nello specifico, si tratta di un giovane di 18 anni, residente a Guiglia, controllato in via Portello e trovato in possesso di 1,28 grammi di hashish, nonchĂ© di un 37enne, residente in provincia di Crotone, fermato in via Circonvallazione con 0,10 grammi della stessa sostanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it