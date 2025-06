Controlli straordinari a Paternò | arrestato 36enne per evasione dai domiciliari

I controlli straordinari dei carabinieri a Paternò continuano a garantire sicurezza e legalità, con azioni mirate nel centro cittadino e nei comuni limitrofi. Recentemente, un 36enne è stato arrestato per evasione dai domiciliari, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la comunità. L’attenzione rimane alta: i controlli proseguiranno senza sosta per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, assicurando un ambiente più sicuro per tutti.

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Paternò, attivi nel centro cittadino e nei comuni limitrofi per garantire il rispetto delle misure cautelari e contrastare ogni forma di illegalità. Nell’ambito di queste attività, i militari hanno effettuato due interventi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

