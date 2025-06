Controlli sanitari gratuiti con la Croce Rossa a Calice al Cornoviglio

Dopo l’ultima tappa nel borgo di Campiglia, torna a Calice al Cornoviglio l’atteso ambulatorio mobile della Croce Rossa, parte di 'Operazione Donatella'. Un’occasione imperdibile per tutta la comunità di accedere gratuitamente a controlli sanitari di qualità, promuovendo salute e benessere tra i cittadini. Non perdere questa opportunità: la prevenzione è il primo passo verso un futuro più sicuro e sereno per tutti!

Calice al Cornoviglio, 25 giugno 2025 – Ritorna nelle frazioni di Calice al Cornoviglio l'ambulatorio mobile della Croce Rossa della Spezia, per la seconda edizione di ' Operazione Donatella ', il tour sanitario della Cri che negli ultimi mesi ha visitato non solo frazioni e quartieri della città, ma anche la Val di Vara e Portovenere, offrendo controlli sanitari gratuiti aperti a tutta la popolazione. Dopo l’ultima tappa nel borgo di Campiglia, la Croce Rossa ha deciso di tornare a Calice con il suo ambulatorio mobile: questa volta nelle frazioni a monte della frana che ha interrotto la strada provinciale SP8 in località Ferdana, per alleviare i disagi dei cittadini nel raggiungere i presidi sanitari del territorio a causa dei problemi di collegamento stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Controlli sanitari gratuiti con la Croce Rossa a Calice al Cornoviglio

