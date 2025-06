Controlli in ditta a Martinengo azienda sospesa e sanzioni

A Martinengo, un’ispezione in una ditta della Bassa ha portato alla scoperta di gravi irregolarità: un operaio extra-Ue senza permesso e diverse violazioni che hanno portato alla sospensione dell’attività e a pesanti sanzioni. La situazione mette in luce l’importanza del rispetto delle norme sul lavoro e l’immigrazione, ricordando come la legalità sia fondamentale per un’economia sana e sostenibile.

NELLA BASSA. Trovato al lavoro anche un operaio extra-Ue senza permesso di soggiorno. Azienda chiusa e sanzioni per le diverse violazioni riscontrate.

