Controlli al concerto di Cremonini | sequestrata merce contraffatta

Durante il concerto di Cesare Cremonini allo Stadio Maradona, la Polizia Locale di Napoli ha messo in atto un’intensa operazione di controllo, impiegando 70 agenti per contrastare la vendita abusiva di merce contraffatta. Sequestrate bevande e articoli con marchi falsificati, per tutelare cittadini e artisti. Questo intervento dimostra come le forze dell’ordine siano sempre pronte a difendere legalità e sicurezza anche durante grandi eventi.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione del concerto di Cesare Cremonini tenutosi ieri presso lo Stadio Maradona, la Polizia Locale di Napoli ha attuato una articolata operazione di controllo del perimetro attorno allo stadio impiegando 2 ufficiali e 70 agenti. Sono stati effettuati numerosi sequestri di merce destinata alla vendita abusiva tra bevande e articoli con marchi contraffatti, a carico di ignoti. I controlli hanno riguardato anche il commercio itinerante, con quattro operatori risultati in regola con le autorizzazioni previste. Rilevante l’attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con l’identificazione di sette persone, due delle quali denunciate all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli al concerto di Cremonini: sequestrata merce contraffatta

In questa notizia si parla di: controlli - concerto - cremonini - merce

