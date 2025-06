Controllato in auto nasconde un’ascia | Mi serve per la vigilanza notturna in un chiosco

Durante un normale controllo notturno sul litorale di Latina, la Guardia di Finanza ha intercettato un uomo che si giustificava con urgenti esigenze di vigilanza per un chiosco. Tuttavia, tra gli effetti personali, è stata trovata un’ascia, sollevando sospetti sulla sua reale finalità . La scoperta ha portato all’arresto per possesso improprio di arma da taglio e apre nuove riflessioni sulla sicurezza delle attività commerciali notturne sul nostro litorale.

“Mi serve per la vigilanza notturna di un chiosco sul litorale”: così si è giustificato l’uomo che la notte scorsa è stato fermato per un controllo dalla guardia di finanza ed è stato trovato in possesso di un'ascia. E’ accaduto al lido di Latina mentre i militari erano impegnati un un servizio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

